Во Франции обеспокоились из-за военной мощи Германии

В Париже обеспокоены процессом перевооружения вооруженных сил Германии. Франция рискует потерять роль военно-промышленного лидера Европы, пишет Politico.

Авторы статьи отмечают, что настроение во французской политической среде сейчас «где-то между настороженностью и ощущением угрозы». При этом, несмотря на все усилия президента Франции Эммануэля Макрона по улучшению франко-германских отношений, в оборонных кругах Франции до сих пор превалирует недоверие к Берлину.

Как рассказал изданию один из французских военных чиновников, промышленная и экономическая мощь Германии вызывает в Париже не меньшую озабоченность, чем перевооружение страны.

До этого Bloomberg сообщил о том, что Бундестаг готовится утвердить масштабные закупки вооружения на сумму, превышающую €3 млрд. Ожидается, что законодатели примут решение по этим закупкам на закрытом заседании в среду, 12 ноября.

Данные намерения Германии по закупке вооружения происходят на фоне новой оборонной стратегии Еврокомиссии, изначально представленной как «Перевооружение Европы», но впоследствии переименованной в «Готовность 2030» после протестов ряда стран-членов ЕС. Эта стратегия предполагает инвестиции в европейскую оборону в размере около €800 млрд в течение четырех лет.

