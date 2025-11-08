На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бундестаг поддержит выделение миллиардов евро на закупку вооружения

Бундестаг одобрит закупку вооружения на миллиарды евро
true
true
true
close
Markus Schreiber/AP

Бундестаг готовится утвердить масштабные закупки вооружения на сумму, превышающую €3 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на правительственные источники.

Согласно полученным данным, немецкие парламентарии намерены одобрить приобретение оборонной техники, в том числе 20 легких боевых вертолетов Airbus SE, что является частью программы по значительному укреплению вооруженных сил. Стоимость контракта с Airbus оценивается примерно в €1 млрд.

Кроме того, планируется закупка 100 тыс. приборов ночного видения у Hensoldt AG и Theon International, общая стоимость этих сделок также составит около €1 млрд. Министерство обороны Германии также добивается одобрения на приобретение зенитных ракет IRIS-T SLM у Diehl, контракт на которые оценивается приблизительно в €1,2 млрд.

Ожидается, что законодатели примут решение по этим закупкам на закрытом заседании в среду, 12 ноября.

Данные намерения Германии по закупке вооружения происходят на фоне новой оборонной стратегии Еврокомиссии, изначально представленной как «Перевооружение Европы», но впоследствии переименованной в «Готовность 2030» после протестов ряда стран-членов ЕС. Эта стратегия предполагает инвестиции в европейскую оборону в размере около €800 млрд в течение четырех лет.

Ранее военный аналитик Коротченко заявил, что новое оружие РФ должно будет сдерживать агрессию Евросоюза.

