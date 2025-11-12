На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Швейцарии одобрили поставки вооружений воюющим странам

Комиссия швейцарского парламента выступила за поставку оружия воюющим странам
Global Look Press

Комиссия по политике безопасности нижней палаты парламента Швейцарии одобрила смягчение закона о поставках оружия воюющим странам. Об этом сообщается на сайте швейцарского Национального совета.

16 голосами против девяти было принято решение в пользу того, чтобы Швейцария могла поставлять военную технику в государства, экспортный режим которых аналогичен ее собственному, даже если они принимают участие в вооруженном конфликте.

Кроме того, комиссия одобрила предложения правительства страны о предоставлении ему полномочий в исключительных обстоятельствах отступать от имеющихся критериев при экспорте военной техники.

Парламентская комиссия также призвала отказаться от запрета реэкспорта вооружений.

30 сентября заместитель министра обороны Швейцарии Маркус Мэдер заявил, что парламент страны может пересмотреть ограничения, которые не позволяют стране поставлять вооружения странам, находящимся в военном конфликте, в том числе Украине.

Ранее власти Швейцарии одобрили продажу Германии танков Leopard.

