В Швейцарии санкционировали продажу Германии танков Leopard, но без реэкспорта

Министерство экономики Швейцарии одобрило продажу 71 танка Leopard 1 A5 Германии, но при условии запрета их реэкспорта на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Федерального совета (правительства) конфедерации.

Согласно сообщению, министерство экономики проинформировало Федеральный совет, что подразделение швейцарского оружейного концерна RUAG не обязано предоставлять немецкой компании разрешение на запланированную продажу своих танков, базирующихся в Италии.

«Основываясь на договорных гарантиях сторон, что ни танки, ни их компоненты или комплектующие не могут быть переданы Украине, запланированная продажа также не противоречит эмбарго на поставки вооружений <...> в связи с ситуацией на Украине», — сказано в заявлении.

Швейцария придерживается нейтралитета и запрещает реэкспорт оружия. По этой причине швейцарское вооружение и боеприпасы пока не были отправлены на Украину, несмотря на просьбы со стороны Германии, Дании и Испании.

28 мая украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Швейцария рассматривается в качестве места для продолжения переговоров с Россией.

Ранее СМИ спрогнозировали исчерпание помощи США Украине в ближайшие месяцы.