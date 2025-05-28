На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Швейцарии санкционировали продажу Германии танков Leopard, но без реэкспорта

Минэкономики Швейцарии одобрило продажу Германии танков Leopard 1 A5
close
Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Министерство экономики Швейцарии одобрило продажу 71 танка Leopard 1 A5 Германии, но при условии запрета их реэкспорта на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Федерального совета (правительства) конфедерации.

Согласно сообщению, министерство экономики проинформировало Федеральный совет, что подразделение швейцарского оружейного концерна RUAG не обязано предоставлять немецкой компании разрешение на запланированную продажу своих танков, базирующихся в Италии.

«Основываясь на договорных гарантиях сторон, что ни танки, ни их компоненты или комплектующие не могут быть переданы Украине, запланированная продажа также не противоречит эмбарго на поставки вооружений <...> в связи с ситуацией на Украине», — сказано в заявлении.

Швейцария придерживается нейтралитета и запрещает реэкспорт оружия. По этой причине швейцарское вооружение и боеприпасы пока не были отправлены на Украину, несмотря на просьбы со стороны Германии, Дании и Испании.

28 мая украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Швейцария рассматривается в качестве места для продолжения переговоров с Россией.

Ранее СМИ спрогнозировали исчерпание помощи США Украине в ближайшие месяцы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами