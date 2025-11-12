На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Колумбии приостановил контакты разведслужб с США

Колумбия прервала контакты разведслужб с США на фоне ударов в Карибском море
Fernando Vergara/AP

Колумбия приостановила сотрудничество своих разведывательных подразделений с коллегами из США на фоне ударов американского флота по катерам в Карибском море. Об этом заявил колумбийский лидер Густаво Петро в соцсети X.

«Отдан приказ всем уровням разведки сил общественной безопасности приостановить передачу информации и другие формы взаимодействия с американскими структурами», — говорится в сообщении.

По его словам, принятые меры останутся в силе до тех пор, пока не прекратятся ракетные атаки США на катера в Карибском море. Петро подчеркнул, что борьба с контрабандой наркотиков должна находиться в подчинении прав народов Карибского региона.

До этого газета The Times со ссылкой на источник писала, что служба разведки и военнослужащие Великобритании приостановили передачу США разведданных о перемещении подозрительных кораблей в Карибском бассейне.

Президент Колумбии на протяжении долгого времени критикует власти США за их политику в отношении Венесуэлы. В октябре политик обвинил США в использовании борьбы с наркотрафиком как предлога для установления контроля над ресурсами и правительствами стран Латинской Америки.

Выступая на международном форуме в Эр-Рияде, Петро назвал удары США по судам в Карибском бассейне «абсурдно незаконными» и неэффективными в рамках борьбы с контрабандой кокаина.

Ранее крупнейший авианосец США вошел в воды Латинской Америки.

