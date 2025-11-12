На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названо число погибших от украинских БПЛА с начала 2025 года

Посол МИД РФ Мирошник: 392 человека погибли с начала года от атак дронов ВСУ
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Число жертв атак украинских беспилотников среди мирного населения России с января по октябрь 2025 года достигло 392. Такие данные в беседе с «Известиями» привел посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По словам дипломата, за указанный период ранения получили 3205 человек, включая 195 несовершеннолетних. Общие потери гражданского населения с начала специальной военной операции составили 24 792 человека: 7175 погибших и 17 617 раненых.

«Беспилотники стали одним из основных средств нанесения удара по гражданским лицам... до 80% населения, которые получают ранения или гибнут от беспилотников, то есть каждый третий из четырех пострадавших — это жертва ударов БПЛА», — подчеркнул Мирошник.

Дипломат также отметил значительный рост числа таких инцидентов. Сравнивая июль и сентябрь, он указал, что количество атак с использованием дронов увеличилось примерно на треть.

11 ноября беспилотник Вооруженных сил Украины нанес удар по гражданскому автомобилю в Горловке Донецкой народной республики (ДНР). Пострадали женщина 1954 года рождения и мужчина 1991 года рождения.

Ранее Латвия объявила себя «дроновой сверхдержавой».

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
