На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинский беспилотник атаковал автомобиль в ДНР

Пушилин: дрон ВСУ атаковал машину в Горловке, ранены два человека
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по гражданскому автомобилю в Горловке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, инцидент произошел в Никитовском районе города.

«Пострадали женщина 1954 года рождения и мужчина 1991 года рождения, им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — написал Пушилин.

Он отметил, что в результате детонации дрона были повреждены легковые автомобили.

Горловка находится в 50 км к северу от Донецка. В городе расположен химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

11 октября украинские военные с помощью беспилотника нанесли удар по гражданскому автобусу в Никитовском районе Горловки. Транспортное средство следовало по маршруту № 2 и в момент атаки находилось в районе жилого массива «Комсомолец». Тогда сообщалось о четырех пострадавших.

Ранее Пушилин заявил о почти критической ситуации на Украине.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами