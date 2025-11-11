Украинский беспилотник атаковал автомобиль в ДНР

Пушилин: дрон ВСУ атаковал машину в Горловке, ранены два человека

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по гражданскому автомобилю в Горловке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, инцидент произошел в Никитовском районе города.

«Пострадали женщина 1954 года рождения и мужчина 1991 года рождения, им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — написал Пушилин.

Он отметил, что в результате детонации дрона были повреждены легковые автомобили.

Горловка находится в 50 км к северу от Донецка. В городе расположен химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

11 октября украинские военные с помощью беспилотника нанесли удар по гражданскому автобусу в Никитовском районе Горловки. Транспортное средство следовало по маршруту № 2 и в момент атаки находилось в районе жилого массива «Комсомолец». Тогда сообщалось о четырех пострадавших.

