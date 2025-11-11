Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают из ряда населенных пунктов в Запорожской области. Об этом сообщило агентство «РБК-Украина» со ссылкой на представителя Сил обороны юга ВСУ Владислава Волошина.

По его словам, в настоящее время украинский войска уже отступили из районов Новоуспеновского, Нового, Охотничьего, Успеновки и Новониколаевки.

Несколькими часами ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские подразделения установили контроль над населенным пунктом Новоуспенское в Запорожской области. По данным ведомства, боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Восток».

До этого военный аналитик Юлиан Репке заявил, что украинские войска не в состоянии замедлить продвижение Вооруженных сил РФ в Запорожской области. Он отметил, что линия обороны ВСУ на востоке региона «рухнула» после того, как российские подразделения взяли под контроль поселок Успеновка. За выходные бойцы ВС РФ выбили украинских солдат из трех населенных пунктов — Сладкого, Нового и Рыбино — и продолжили продвигаться вперед.

