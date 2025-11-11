Британия прекратила обмен разведданными с США из-за ударов по «наркоторговцам»

Великобритания временно прекратила обмен данными с Соединенными Штатами Америки из-за их ударов войск по кораблям «наркоторговцев» у берегов Венесуэлы в Карибском море. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Соединенное Королевство больше не делится разведданными с США о судах, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков в Карибском море, поскольку не хочет быть соучастником военных ударов США и считает эти нападения незаконными», — говорится в материале.

Отмечается, что Великобритания годами помогала Штатам находить суда, которые, предположительно, перевозили запрещенные вещества, поэтому решение Лондона «знаменует собой существенный разрыв с ее ближайшим союзником и партнером».

5 ноября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил власти Венесуэлы во главе с президентом страны Николасом Мадуро в связях с наркокартелями.

1 ноября Мадуро заявил, что Вашингтон пытается развязать войну из-за ресурсов его страны. При этом он подчеркнул, что, несмотря на угрозы в последние несколько месяцев, народ Венесуэлы смог выстоять.

Ранее Госдума приняла обращение с осуждением действий США у границ Венесуэлы.