Министр обороны Польши назвал численность армии страны

Численность польской армии составляет 215 тысяч военнослужащих. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет РИА Новости.

«Сегодня я могу объявить, что у нас 215 000 солдат, к нам присоединяются новые», — сказал он.

По словам министра, с 6 ноября прохождение добровольной военной подготовки записались 15 тысяч человек.

В ноябре агентство Reuters со ссылкой на польское министерство обороны писало, что в этом месяце Польша запустит новую программу военной подготовки, а уже в 2026 году планирует обучить около 400 тысяч человек. В материале отмечается, что Вооруженные силы Польши уже стали третьей по величине армией НАТО, при этом Варшава планирует увеличить численность своих войск почти на треть в течение следующего десятилетия.

Программа «Наготове», которую Косиняк-Камыш назвал «крупнейшей программой военной подготовки в истории Польши», будет добровольной и открытой для всех граждан. В нее включат базовый курс по безопасности, обучение выживанию, медицинские инструкции и занятия по кибергигиене.

Ранее опрос показал, что 45,5% граждан Польши выступают против обязательной военной службы.