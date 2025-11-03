На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Почти половина опрошенных поляков выступила против срочной службы в армии

IBRiS: 45,5% граждан Польши выступают против обязательной военной службы
true
true
true
close
Artur Widak/Global Look Press

Почти половина граждан Польши, опрошенных социологической лабораторией IBRiS, выступают против возвращения срочной службы в армии республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования.

Против обязательной военной службы выступили 45,5% респондентов, а 39,2% высказались в поддержку возвращения этой практики. При этом еще весной больше половины опрошенных поляков говорили, что поддерживают возобновление обязательного призыва.

24 октября парламент Хорватии проголосовал за возвращение военной службы по призыву. Базовая военная подготовка (БВП) продлится два месяца; первых призывников ожидают в казармах в Книне, Слуне и Пожеге в начале следующего года.

До этого министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германии необходимо вернуть обязательный призыв на военную службу. Он посетовал на то, что этот вопрос должен решаться в обсуждении с парламентскими фракциями.

Ранее премьер Литвы назвала неизбежным введение в стране всеобщего призыва.

