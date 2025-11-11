Прошедший Бахмут российский боец живет с семью осколками в теле

Ветеран боев за Артемовск (украинское название — Бахмут) и Соледар Олег Полежаев, получивший множественные ранения в зоне специальной военной операции (СВО), теперь называет себя «Терминатором». Причиной стали семь осколков, которые навсегда остались в его теле, пишет Ura.ru.

По данным издания, военнослужащий получил осколочные ранения рук, ног, живота, спины и головы, а также перенес четыре контузии. Хирурги провели несколько операций, однако не все осколки удалось извлечь из тела бойца, поскольку их удаление представляло угрозу для его жизни.

«На сегодняшний день я живу с осколками — у меня их семь штук — три в руках и четыре в ногах», — рассказал Полежаев.

Теперь он в шутку называет себя «Терминатором» и говорит внучке, что стал «железным дедом».

В зоне СВО мужчина находился с ноября 2022 года по май 2023-го. За это время он участвовал в ряде боев, включая штурмы Соледара и Артемовска.

До этого хирурги в Екатеринбурге провели операцию по восстановлению лица участника СВО. Военный получил осколочное ранение глазницы и верхней челюсти. Грубый рубец под глазом исказил лицо и привел к риску потери зрения. Для того, чтобы вернуть бойцу естественный вид, врачи применили 3D-печать. С помощью компьютерной томографии они создали точную модель черепа, на основе которой разработали и изготовили индивидуальные импланты из биосовместимого материала.

Ранее работавший в Германии хирург вернулся в Россию и ушел на СВО.