На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Прошедший Бахмут российский боец живет с семью осколками в теле

Ura.ru: хирурги оставили в теле участника СВО, прошедшего Бахмут, семь осколков
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Ветеран боев за Артемовск (украинское название — Бахмут) и Соледар Олег Полежаев, получивший множественные ранения в зоне специальной военной операции (СВО), теперь называет себя «Терминатором». Причиной стали семь осколков, которые навсегда остались в его теле, пишет Ura.ru.

По данным издания, военнослужащий получил осколочные ранения рук, ног, живота, спины и головы, а также перенес четыре контузии. Хирурги провели несколько операций, однако не все осколки удалось извлечь из тела бойца, поскольку их удаление представляло угрозу для его жизни.

«На сегодняшний день я живу с осколками — у меня их семь штук — три в руках и четыре в ногах», — рассказал Полежаев.

Теперь он в шутку называет себя «Терминатором» и говорит внучке, что стал «железным дедом».

В зоне СВО мужчина находился с ноября 2022 года по май 2023-го. За это время он участвовал в ряде боев, включая штурмы Соледара и Артемовска.

До этого хирурги в Екатеринбурге провели операцию по восстановлению лица участника СВО. Военный получил осколочное ранение глазницы и верхней челюсти. Грубый рубец под глазом исказил лицо и привел к риску потери зрения. Для того, чтобы вернуть бойцу естественный вид, врачи применили 3D-печать. С помощью компьютерной томографии они создали точную модель черепа, на основе которой разработали и изготовили индивидуальные импланты из биосовместимого материала.

Ранее работавший в Германии хирург вернулся в Россию и ушел на СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами