Работавший в Германии хирург вернулся в Россию и ушел на СВО

Практиковавший в клинике «Шарите» хирург вернулся в Россию для участия в СВО

Российский хирург по имени Дмитрий, практиковавший в немецкой клинике «Шарите», вернулся в Россию и ушел на СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, он отправился на фронт в качестве командира медвзвода мотострелкового батальона.

«Студентом я работал, точнее как студент проходил практику в «Шарите». Это одна из лучших клиник мира. До февраля 2024 года я жил и работал в Германии», — поделился Дмитрий.

Он пояснил, что следил за ситуацией на Донбассе с 2014 года. После начала СВО принял решение вернуться и отдать долг Родине.

Дмитрий добавил, что не испытывал никаких финансовых или бытовых сложностей, находясь в Германии. Его зарплата как практикующего хирурга составляла €3500–3700. Он принимал участие в сложных операциях и был доволен своей карьерой.

До этого РБК сообщал, что актер Глеб Калюжный перед прохождением срочной службы поехал на съемки в ДНР.

Ранее сообщалось, что Елена Блиновская может отправиться на СВО.