Российские хирурги восстановили лицо участнику СВО

В Екатеринбурге хирурги провели операцию по восстановлению лица российского военнослужащего, участвующего в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.

Военный получил осколочное ранение глазницы и верхней челюсти. Грубый рубец под глазом исказил лицо и привел к риску потери зрения.

Для того, чтобы вернуть военнослужащему естественный вид, врачи применили 3D-печать. С помощью компьютерной томографии они создали точную модель черепа, на основе которой разработали и изготовили индивидуальные импланты из биосовместимого материала.

Как рассказала заведующая отделением челюстно-лицевой хирургии Свердловского госпиталя для ветеранов войн Анна Сусоева, врачи смогли рассчитать расположение имплантов, их размеры и форму с точностью до миллиметра. Это, по ее словам, дало возможность минимизировать риски и добиться максимально естественного восстановления.

Операция по восстановлению лица продолжалась три часа. Врачи отметили, что уже на следующий день к военнослужащему вернулось зрение, а через неделю лицо стало более симметричным и естественным. В ближайшее время мужчине сделают пластическую коррекцию рубца под глазом.

Ранее в России создали Школу поддержки для жен и матерей участников СВО.