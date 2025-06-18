На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские хирурги восстановили лицо участнику СВО

В Екатеринбурге хирурги восстановили лицо участнику СВО после ранения
close
Freepik.com

В Екатеринбурге хирурги провели операцию по восстановлению лица российского военнослужащего, участвующего в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.

Военный получил осколочное ранение глазницы и верхней челюсти. Грубый рубец под глазом исказил лицо и привел к риску потери зрения.

Для того, чтобы вернуть военнослужащему естественный вид, врачи применили 3D-печать. С помощью компьютерной томографии они создали точную модель черепа, на основе которой разработали и изготовили индивидуальные импланты из биосовместимого материала.

Как рассказала заведующая отделением челюстно-лицевой хирургии Свердловского госпиталя для ветеранов войн Анна Сусоева, врачи смогли рассчитать расположение имплантов, их размеры и форму с точностью до миллиметра. Это, по ее словам, дало возможность минимизировать риски и добиться максимально естественного восстановления.

Операция по восстановлению лица продолжалась три часа. Врачи отметили, что уже на следующий день к военнослужащему вернулось зрение, а через неделю лицо стало более симметричным и естественным. В ближайшее время мужчине сделают пластическую коррекцию рубца под глазом.

Ранее в России создали Школу поддержки для жен и матерей участников СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами