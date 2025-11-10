Российская армия ведет наступление в городе-спутнике Красноармейска

Российские военнослужащие развивают наступательные действия в нескольких районах города Димитров (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным МО, активные действия на линии боевого соприкосновения проводит пятая мотострелковая бригада 51-й армии в микрорайоне «Восточный», а также в южной части города и в направлении микрорайона «Западный».

«За сутки на красноармейском направлении уничтожены более 200 украинских военнослужащих, бронетранспортер «Spartan» производства Великобритании, боевая бронированная машина «Казак» и шесть пикапов», — говорится в сообщении.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинским подразделениям удалось перебросить к Димитрову, который является городом-спутником Красноармейска (украинское название — Покровск), лишь ограниченный контингент сил. При этом, по его оценке, ситуация для украинских формирований на данном направлении остается критической, поскольку они находятся в окружении и блокированы.

