Украинские войска атаковали здание почты в Запорожской области

ТАСС: украинский дрон атаковал здание почты в Каменке-Днепровской
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

Украинский беспилотник атаковал здание почты в Каменке-Днепровской Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию муниципального округа.

Там уточнили, что в результате прилета беспилотного летательного аппарата был поврежден фасад здания и выбиты окна. Кроме того, в результате артиллерийского обстрела был поврежден стальной надземный газопровод в селе Водяное и линия электропередачи.

Всего в ходе обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Водяное было зафиксировано не менее 10 взрывов.

1 ноября сообщалось, что украинские войска обстреляли город Каменка-Днепровская, выпустив не менее восьми артиллерийских снарядов в период с 14:20 до 14:40 мск. В администрации уточнили, что фактически за короткий промежуток времени удары по прифронтовому городу наносились каждые две минуты.

Днем 11 ноября Минобороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских беспилотника над Саратовской и Оренбургской областями, а также над акваторией Черного моря. По данным оборонного ведомства, атака проводилась в период с 08:00 до 13:00 по московскому времени.

Ранее на видео сняли попытку ВСУ атаковать российских военных на велосипеде.

