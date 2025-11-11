МИД РФ прокомментировал возможное размещение ядерного оружия США в Южной Корее и Японии

Лавров: США играют в игры с размещением ядерного оружия в Южной Корее и Японии

США играют в «опасные игры» с размещением ядерного оружия в Южной Корее и Японии. Об этом заявил ТАСС министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Теперь вот [говорят]: «А, Белоруссия получила ядерное оружие от России, ну тогда мы еще где-нибудь его разместим»», — заявил Лавров.

По словам министра, Россия получила данные о контактах Вашингтона с Сеулом и Токио по данным вопросам. Также настораживающим он назвал заявления кандидата на пост помощника главы Пентагона по ядерному сдерживанию Роберта Кадлека о том, что возобновление ядерных испытаний США обусловлено геополитическими соображениями.

«Он сказал, что, я цитирую, «решение Трампа о возобновлении ядерных испытаний продиктовано геополитическими соображениями, технической необходимости в них по-прежнему нет». Это очень сильное заявление», — подчеркнул Лавров.

По словам Лаврова, такой геополитической целью испытаний является демонстрация доминирования США на мировой арене, что может говорить об отходе США от принципа недопустимости развязывания ядерной войны.

В августе 2025 года агентство Reuters писало, что в Японии и Южной Корее задумались о создании ядерного оружия.

Новая премьер-министр Японии Санаэ Такаити выступала за пересмотр пацифистской статьи 9 конституции Японии, которая запрещает стране вести боевые действия и иметь собственную армию.

Ранее в России допустили создание японского ядерного оружия.