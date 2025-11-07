На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Солдат ВСУ попал в плен к российским бойцам из-за спичек

Боец Харитон: солдат ВСУ вышел к российским позициям в поисках спичек
Freepik.com

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался найти спички, но вместо этого попал в плен к российским бойцам. Об этом ТАСС рассказал командир разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии Западной группировки с позывным «Харитон».

По его словам, украинский военный пришел к российскому наблюдательному пункту по ошибке, но понял это слишком поздно.

«Харитон» добавил, что солдата запустили, забрав оружие, после чего он попросил спички. После этого солдаты РФ поняли, что это боец не из российской армии, а он понял, что ошибся.

По словам командира, украинский солдат попытался покинуть наблюдательный пункт, но его не отпустили. «Харитон» добавил, что этот случай произошел в 2023 году.

Накануне военнослужащий Вооруженных сил Украины Юрий Довганюк, попавший в российский плен, рассказал, что сложил оружие из-за страха перед российскими войсками. По словам бойца, его подразделение взяли в окружение, единственный способ был сдаться, «потому что страшно».

Ранее массовая сдача военных ВСУ в плен попала на видео.

