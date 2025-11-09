Боец ВСУ рассказал, как российские военные спасли его от украинских беспилотников

Военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Пакель заявил, что был спасен российскими военнослужащими от атаки украинского беспилотника. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.
«На нас все кидали: на нас даже «Баба Яга» скидывала снаряды. Сами своих же. На рацию никто не отвечал, сказали, что пацаны в плену. И через полчаса начали нас бомбить», — сказал военнопленный.
Пакель добавил, что из-под обстрела его и сослуживцев вывели военные Вооруженных сил России. По словам мужчины, в плену к ним относятся хорошо.
Накануне в российских силовых структурах сообщили, что командование 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, считающейся элитным подразделением, оставило своих бойцов на занимаемых позициях, осуществив передислокацию бригады в другое место. По их данным, военнослужащие данной бригады находятся в районе Волчанска на протяжении более 285 суток.
Ранее силовики заявили о наличии у ВСУ методичек по ликвидации сдающихся в плен сослуживцев.