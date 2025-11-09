На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Боец ВСУ рассказал, как российские военные спасли его от украинских беспилотников

Ashley Chan/Global Look Press

Военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Пакель заявил, что был спасен российскими военнослужащими от атаки украинского беспилотника. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

«На нас все кидали: на нас даже «Баба Яга» скидывала снаряды. Сами своих же. На рацию никто не отвечал, сказали, что пацаны в плену. И через полчаса начали нас бомбить», — сказал военнопленный.

Пакель добавил, что из-под обстрела его и сослуживцев вывели военные Вооруженных сил России. По словам мужчины, в плену к ним относятся хорошо.

Накануне в российских силовых структурах сообщили, что командование 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, считающейся элитным подразделением, оставило своих бойцов на занимаемых позициях, осуществив передислокацию бригады в другое место. По их данным, военнослужащие данной бригады находятся в районе Волчанска на протяжении более 285 суток.

Ранее силовики заявили о наличии у ВСУ методичек по ликвидации сдающихся в плен сослуживцев.

