В Киеве ТЦК забрал учителя физкультуры во время урока

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Киеве забрали учителя физкультуры прямо во время урока. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны», ссылаясь на местные паблики.

Как уточняется, все произошло на глазах учеников одной из школ на Подоле.

По словам очевидцев, некоторые школьники начали снимать происходящее на телефоны, однако администрация запретила распространять видео, пишет канал.

3 ноября сообщалось, что в Одессе женщина пыталась отбить мобилизованного от сотрудников территориального центра комплектования и ей распылили содержимое перцового баллончика в лицо. На кадрах, опубликованных им, видно, как женщина открывает автомобиль ТЦК и в этот момент ей распыляют газ в лицо. На предоставленной видеозаписи видно, как пострадавшая закрывает глаза рукой и отходит от машины.

До этого в одесской Аркадии мужчина, пытаясь убежать от военкомов, спрыгнул с крыши здания. На видео, которое распространено в соцсетях, видно, как мужчина, увидев сотрудников ТЦК, бежит по крыше, пытаясь от них скрыться. Он спрыгивает с крыши в подсобное помещение и скрывается из виду. В это время в помещение вырываются два сотрудника военкома, но никого не обнаруживают.

Ранее военный профсоюз на Украине призвал прекратить силовую мобилизацию.