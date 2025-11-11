На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Командир российских штурмовиков рассказал подробности зачистки Купянска

Командир Ловец: российские штурмовики зачищают ж/д станцию Купянск Сортировочная
Командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка ВС России с позывным «Ловец» рассказал, что в настоящий момент его отряд проводит зачистку железнодорожной станции (ж/д) Купянск-Сортировочная. Об этом сообщает Минобороны России.

«Наносим поражение по позициям противника в районе населенного пункта Купянск-Узловой», — отметил российский боец.

Помимо этого, по его словам, российские силы освободили от вооруженных сил Украины (ВСУ) ж/д станции Оливино и Парк Восточного Прибытия.

Накануне «Ловец» сообщил, что Вооруженные силы России полностью освободили территорию хлебокомбинатав Купянске. Он уточнил, российские войска в течение суток значительно продвинулись по улице Дзержинского, взяв под контроль семь крупных строений и одно заводское техническое сооружение, которое ВСУ использовали в качестве укрепрайона. Командир сказал, что отряд штурмовиков группировки войск «Запад» продолжает двигаться вперед в населенном пункте, выполняя все поставленные командованием задачи.

Ранее стало известно, что российские военные взяли под контроль нефтебазу в Купянске.

