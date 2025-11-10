Над российскими регионами уничтожили семь беспилотников за восемь часов

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 12:00 до 20:00 мск уничтожили в общей семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над тремя российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России.

«Десятого ноября текущего года в период с 12.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что пять дронов были сбиты в Брянской области. Еще по одному дрону ликвидировали над территорией Курской области и в небе над Республикой Крым.

Минувшей ночью дежурные средства ПВО сбили 71 украинский беспилотник над территорией РФ. По данным Минобороны, в Калужской, Тульской и Ростовской областях перехватили по одному дрону, в Крыму — три, в Самарской, Орловской и Тверской областях — по четыре. По пять целей уничтожили в Смоленской и Липецкой областях, по семь — над акваторией Черного моря и в Курской области. Больше всего беспилотников — 29 — ликвидировали в Брянской области.

Ранее российский военный сбил украинский беспилотник банкой тушенки.