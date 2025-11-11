На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бойцы РФ установили на грузовик «Урал» морской бомбомет

Российские военные оснастили грузовик «Урал» морским бомбометом
Станислав Красильников/РИА Новости

В зоне проведения СВО замечен импровизированный реактивный гранатомет, смонтированный на базе грузовика «Урал». Фотографию самодельной установки опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент Чингис Дамбиев.

«Российский грузовик «Урал» 4320-19 с бомбометом РБУ-6000 «Смерч-2» где-то в зоне проведения СВО», — написал он.

Около года назад сообщалось, что российские войска используют под Часовым Яром морской бомбомет РБУ-6000 в качестве системы залпового огня. Установку монтируют на мобильное шасси (колесное или гусеничное) для оперативного поражения укрепленных позиций ВСУ и огневой поддержки наступающих подразделений.

РБУ-6000 «Смерч-2» применяет реактивные глубинные бомбы весом от 112,5 до 113,6 кг. Максимальная дальность стрельбы составляет 5230 метров, а скорость полета боеприпаса — до 300 метров в секунду.

В конце октября генеральный директор компании «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко заявил, что в зону СВО отправят автоматизированную турель с элементами искусственного интеллекта.

Ранее российские военные задействовали новый беспилотник в зоне СВО.

