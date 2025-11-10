На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Над Варшавой в национальный праздник временно запретят полеты дронов

В Варшаве 11 ноября временно запретят полеты беспилотников
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

11 ноября, в День независимости Польши, над Варшавой запретят полеты беспилотников. Об этом со ссылкой на Главную комендатуру полиции сообщает РИА Новости.

В заявлении правоохранителей говорится, что 11 ноября по соображениям безопасности над столицей будут введены ограничения на полеты дронов. Запрет будет действовать в период с 07:00 до 23:00 по местному времени. Запретная зона с центром в сквере имени Тадеуша Кала имеет диаметр в 3,5 километра. Полеты в ней запрещены на высоте ниже 305 метров.

В полиции напомнили, что даже не повлекшее последствий непреднамеренное нарушение правил использования беспилотников, наказывается штрафом, ограничением либо лишением свободы.

7 ноября стало известно, что польские службы ведут поиск неизвестного летающего объекта, который мог упасть недалеко от автомагистрали на юго-западе страны.

4 ноября Bloomberg сообщил, что Польша намерена создать свою «стену дронов», не дожидаясь реализации похожей инициативы на уровне Евросоюза. Правительство Польши стремится к тому, чтобы инициатива была реализована в течение трех месяцев после объявления. Завершить создание системы борьбы с беспилотниками намерены через два года.

Ранее в Бельгии временно закрыли аэропорт из-за неизвестного беспилотника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами