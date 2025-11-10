Над Варшавой в национальный праздник временно запретят полеты дронов

11 ноября, в День независимости Польши, над Варшавой запретят полеты беспилотников. Об этом со ссылкой на Главную комендатуру полиции сообщает РИА Новости.

В заявлении правоохранителей говорится, что 11 ноября по соображениям безопасности над столицей будут введены ограничения на полеты дронов. Запрет будет действовать в период с 07:00 до 23:00 по местному времени. Запретная зона с центром в сквере имени Тадеуша Кала имеет диаметр в 3,5 километра. Полеты в ней запрещены на высоте ниже 305 метров.

В полиции напомнили, что даже не повлекшее последствий непреднамеренное нарушение правил использования беспилотников, наказывается штрафом, ограничением либо лишением свободы.

7 ноября стало известно, что польские службы ведут поиск неизвестного летающего объекта, который мог упасть недалеко от автомагистрали на юго-западе страны.

4 ноября Bloomberg сообщил, что Польша намерена создать свою «стену дронов», не дожидаясь реализации похожей инициативы на уровне Евросоюза. Правительство Польши стремится к тому, чтобы инициатива была реализована в течение трех месяцев после объявления. Завершить создание системы борьбы с беспилотниками намерены через два года.

Ранее в Бельгии временно закрыли аэропорт из-за неизвестного беспилотника.