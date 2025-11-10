На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сотрудники военных баз США в Европе остались без зарплат из-за шатдауна

AP: часть стран Европы вынуждена сама содержать военные базы США из-за шатдауна
David Goldman/AP

Сотрудники военных баз США в некоторых странах Европы не получают зарплату из-за шатдауна американского правительства, в то время как ряд государств взяли на себя их содержание с надеждой, что Вашингтон позднее компенсирует расходы. Об этом сообщает Associated Press.

В публикации отмечается, что в некоторых европейских странах, например в Италии и Португалии, военные продолжают работать без оплаты.

Власти Германии, Польши, Литвы и Гренландии взяли на себя расходы на содержание сотрудников военных баз США.

Накануне издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что группа демократов в сенате конгресса США готова проголосовать вместе с республиканцами за пакет законопроектов, направленных на возобновление работы федерального правительства.

1 октября в США была приостановлена работа правительства, так как сенат после 14 попыток не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Таким образом, в Соединенных Штатах начался шатдаун — 22-й в истории страны и 4-й — при президенте Дональде Трампе.

Ранее сообщалось, что шатдаун повлиял на поставки НАТО американского оружия для Украины.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
