На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России могут запретить депортацию мигрантов, которые служат в ВС РФ

Комиссия кабмина одобрила запрет на депортацию служащих в ВС РФ мигрантов
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

В России могут ввести запрет на депортацию либо выдачу мигрантов, которые проходят службу в российской армии и являются участниками боевых действий; соответствующий законопроект уже одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Правительственная комиссия одобрила предложения о внесении изменений в статью 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.

Вместо выдворения предлагают назначать штраф до 50 тысяч рублей либо до 200 часов обязательных работ.

До этого авторы докладов, представленных на Научно-практической конференции с международным участием «Генетика-2025», заявили, что доля славян в населении Москвы постепенно сокращается.

На структуру генофонда столицы влияет активный приток мигрантов, который приводит к постепенному снижению числа представителей коренных этносов.

Ранее в России назвали нелегальную миграцию реальной угрозой нацбезопасности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами