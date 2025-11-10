В России могут запретить депортацию мигрантов, которые служат в ВС РФ

Комиссия кабмина одобрила запрет на депортацию служащих в ВС РФ мигрантов

В России могут ввести запрет на депортацию либо выдачу мигрантов, которые проходят службу в российской армии и являются участниками боевых действий; соответствующий законопроект уже одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Правительственная комиссия одобрила предложения о внесении изменений в статью 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.

Вместо выдворения предлагают назначать штраф до 50 тысяч рублей либо до 200 часов обязательных работ.

До этого авторы докладов, представленных на Научно-практической конференции с международным участием «Генетика-2025», заявили, что доля славян в населении Москвы постепенно сокращается.

На структуру генофонда столицы влияет активный приток мигрантов, который приводит к постепенному снижению числа представителей коренных этносов.

Ранее в России назвали нелегальную миграцию реальной угрозой нацбезопасности.