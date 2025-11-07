На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые заявили об уменьшении доли славян в населении Москвы

Mk.ru: генетики сообщили о снижении доли славян в Москве
Доля славян в населении Москвы сокращается. Такие выводы сделали авторы докладов, представленных на Научно-практической конференции с международным участием «Генетика-2025», пишет mk.ru.

Ученые-генетики сообщили, что активный приток мигрантов влияет на структуру генофонда столицы и приводит к постепенному снижению числа представителей коренных этносов.

По мнению специалистов, аналогичные процессы происходят и в других российских городах-миллионниках. Старший научный сотрудник лаборатории популяционной генетики Института общей генетики РАН Алеся Грачева отметила, что мигранты демонстрируют более высокие показатели рождаемости. Исследователи составили карту, отражающую рождаемость среди разных этнических групп, и пришли к выводу, что наиболее высокие показатели характерны для семей выходцев из Узбекистана, Азербайджана и Армении.

Эксперты считают, что эти различия в уровне рождаемости со временем могут отразиться на этническом и конфессиональном составе населения России.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Россию примером братства народов.

