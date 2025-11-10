Командир «Ахмата» рассказал о самоподрыве бойца в Курской области

В Курской области боец «Ахмата» подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен

Боец спецназа «Ахмат» с позывным «Лето» подорвал себя гранатой во время боя в Курской области. Об этом сообщил один из командиров спецназа с позывным «Аид» в Telegram-канале.

По словам командира, ахматовец участвовал в боях против Вооруженных сил Украины и был «диверсантом из отряда Д». Во время одного из боев «Лето» получил шесть пулевых ранений. Вероятно, бойцу угрожало попадание в плен, поэтому он достал гранату и совершил самоподрыв. «Аид» сообщил, что военный «остался верным присяге до конца.»

В районе какого населенного пункта и когда именно это произошло, не уточняется.

До этого командир разведроты с позывным «Бульдозер» подорвался на гранате вместе с украинскими военнослужащими в Суджанском районе Курской области. По словам брата военнослужащего, в ноябре 2024 года во время выполнения боевой задачи он вместе с сослуживцами оказался в окружении ВСУ. Бойцы российской армии оборонялись до последнего, однако в какой-то момент «Бульдозер» остался единственным выжившим. Говоря о характере командира, его брат отметил, что тот никогда бы не сдался в плен живым и забрал с собой несколько солдат противника.

Ранее в зоне СВО нашли тело Героя России Суфиярова, подорвавшего себя с бойцами ВСУ.