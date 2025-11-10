На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Командир «Ахмата» рассказал о самоподрыве бойца в Курской области

В Курской области боец «Ахмата» подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен
true
true
true
close
Telegram-канал «Зов Аида»

Боец спецназа «Ахмат» с позывным «Лето» подорвал себя гранатой во время боя в Курской области. Об этом сообщил один из командиров спецназа с позывным «Аид» в Telegram-канале.

По словам командира, ахматовец участвовал в боях против Вооруженных сил Украины и был «диверсантом из отряда Д». Во время одного из боев «Лето» получил шесть пулевых ранений. Вероятно, бойцу угрожало попадание в плен, поэтому он достал гранату и совершил самоподрыв. «Аид» сообщил, что военный «остался верным присяге до конца.»

В районе какого населенного пункта и когда именно это произошло, не уточняется.

До этого командир разведроты с позывным «Бульдозер» подорвался на гранате вместе с украинскими военнослужащими в Суджанском районе Курской области. По словам брата военнослужащего, в ноябре 2024 года во время выполнения боевой задачи он вместе с сослуживцами оказался в окружении ВСУ. Бойцы российской армии оборонялись до последнего, однако в какой-то момент «Бульдозер» остался единственным выжившим. Говоря о характере командира, его брат отметил, что тот никогда бы не сдался в плен живым и забрал с собой несколько солдат противника.

Ранее в зоне СВО нашли тело Героя России Суфиярова, подорвавшего себя с бойцами ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами