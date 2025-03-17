Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский командир подорвал себя гранатой вместе с бойцами ВСУ в Курской области

Командир ВС РФ Бульдозер подорвался вместе с противником в бою под Суджей
close
Telegram-канал «RT на русском»

Командир разведроты с позывным Бульдозер подорвался на гранате вместе с украинскими военнослужащими в Суджанском районе Курской области. Об этом в интервью RT сообщил его брат.

«Будем жить! Слава России! Взрываю гранату», — передал последние слова командира источник издания.

По словам брата погибшего, в ноябре 2024 года во время выполнения боевой задачи он вместе с сослуживцами оказался в окружении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бойцы российской армии оборонялись до последнего, однако в какой-то момент Бульдозер остался единственным выжившим.

Говоря о характере командира, мужчина отметил, что погибший никогда бы не сдался в плен живым и забрал с собой несколько солдат противника.

До этого российский военный из дробовика сбил дрон-камикадзе ВСУ, который пытался атаковать расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 группировки войск «Центр».

На опубликованном изданием видео видно, как бойцы группы огневой поддержки заметили приближение беспилотника. Через несколько секунд российский боец выстрелил из дробовика и попал в цель, после чего дрон взорвался.

Ранее стало известно, что участник прорыва в Суджу по газовой трубе попал в госпиталь с тяжелым отравлением.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами