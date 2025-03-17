Российский командир подорвал себя гранатой вместе с бойцами ВСУ в Курской области

Командир ВС РФ Бульдозер подорвался вместе с противником в бою под Суджей

Командир разведроты с позывным Бульдозер подорвался на гранате вместе с украинскими военнослужащими в Суджанском районе Курской области. Об этом в интервью RT сообщил его брат.

«Будем жить! Слава России! Взрываю гранату», — передал последние слова командира источник издания.

По словам брата погибшего, в ноябре 2024 года во время выполнения боевой задачи он вместе с сослуживцами оказался в окружении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бойцы российской армии оборонялись до последнего, однако в какой-то момент Бульдозер остался единственным выжившим.

Говоря о характере командира, мужчина отметил, что погибший никогда бы не сдался в плен живым и забрал с собой несколько солдат противника.

До этого российский военный из дробовика сбил дрон-камикадзе ВСУ, который пытался атаковать расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 группировки войск «Центр».

На опубликованном изданием видео видно, как бойцы группы огневой поддержки заметили приближение беспилотника. Через несколько секунд российский боец выстрелил из дробовика и попал в цель, после чего дрон взорвался.

Ранее стало известно, что участник прорыва в Суджу по газовой трубе попал в госпиталь с тяжелым отравлением.