На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минобороны направило иск к главе ГК «Пикет»

Минобороны будет судиться с ГК «Пикет» по делу о некачественных бронежилетах
true
true
true
close
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Минобороны России заявило иск на 2,4 миллиарда рублей к главе ГК «Пикет» Андрею Есипову по делу о закупке некачественных бронежилетов. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело будет рассмотрено в Мещанском суде Москвы.

«Приобщить исковое заявление Минобороны, участвующего в деле в качестве потерпевшего, о возмещении ущерба на сумму 2,4 миллиарда рублей, признать Есипова гражданским ответчиком», — огласила судья.

Источник отмечает, что данное дело рассмотрят в особом порядке, поскольку ответчик признал вину и сотрудничает со следствием.

Недавно суд удовлетворил иск Министерства обороны РФ о взыскании ущерба в 1,3 млрд рублей за незаконную вырубку леса. Ответчиками по делу стали заместитель гендиректора ФГАУ «Оборонлес» Алексей Куприянов и его подельники из департамента имущественных отношений МО.

До этого суд в Санкт-Петербурге отправил под арест двоих обвиняемых по делу о взятке за аренду земли, принадлежащей Минобороны РФ в Кронштадте. Сообщается, что оба фигуранта арестованы до 30 ноября.

Ранее суд арестовал имущество экс-замглавы Минобороны РФ Попова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами