Минобороны направило иск к главе ГК «Пикет»

Минобороны будет судиться с ГК «Пикет» по делу о некачественных бронежилетах

Минобороны России заявило иск на 2,4 миллиарда рублей к главе ГК «Пикет» Андрею Есипову по делу о закупке некачественных бронежилетов. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело будет рассмотрено в Мещанском суде Москвы.

«Приобщить исковое заявление Минобороны, участвующего в деле в качестве потерпевшего, о возмещении ущерба на сумму 2,4 миллиарда рублей, признать Есипова гражданским ответчиком», — огласила судья.

Источник отмечает, что данное дело рассмотрят в особом порядке, поскольку ответчик признал вину и сотрудничает со следствием.

