На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области при атаке ВСУ ранен боец самообороны

Гладков: боец самообороны пострадал при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
true
true
true
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Боец самообороны пострадал при отражении атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, боец получил минно-взрывную травму и осколочное ранение предплечья. Его доставили в Шебекинскую ЦРБ, где оказали необходимую медицинскую помощь. После мужчину отпустили на амбулаторное лечение.

Кроме того, еще один вражеский дрон сдетонировал о дорожное полотно. В результате оказались повреждены остекление и фасад первого этажа многоквартирного дома, а также легковой автомобиль.

Третий беспилотник ВСУ, как уточнил Гладков, нанес удар по движущемуся автомобилю в селе Чайки. Транспортное средство повреждено. Информация о пострадавших уточняется.

10 ноября министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев готов к «безоговорочному прекращению огня», однако якобы не видит шагов со стороны Москвы, поэтому намеревается продолжить наносить дальнобойные удары по территории РФ.

Ранее в Белгороде после обстрела ВСУ выявили повреждение системы энергоснабжения.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами