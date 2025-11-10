В Белгородской области при атаке ВСУ ранен боец самообороны

Гладков: боец самообороны пострадал при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Боец самообороны пострадал при отражении атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, боец получил минно-взрывную травму и осколочное ранение предплечья. Его доставили в Шебекинскую ЦРБ, где оказали необходимую медицинскую помощь. После мужчину отпустили на амбулаторное лечение.

Кроме того, еще один вражеский дрон сдетонировал о дорожное полотно. В результате оказались повреждены остекление и фасад первого этажа многоквартирного дома, а также легковой автомобиль.

Третий беспилотник ВСУ, как уточнил Гладков, нанес удар по движущемуся автомобилю в селе Чайки. Транспортное средство повреждено. Информация о пострадавших уточняется.

10 ноября министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев готов к «безоговорочному прекращению огня», однако якобы не видит шагов со стороны Москвы, поэтому намеревается продолжить наносить дальнобойные удары по территории РФ.

Ранее в Белгороде после обстрела ВСУ выявили повреждение системы энергоснабжения.