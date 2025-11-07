На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд изменил сумму залога для экс-мэра Одессы по делу о хищении земли

Экс-мэру Одессы увеличили сумму залога по делу о хищении земли от 2021 года
true
true
true
close
Стрингер/РИА Новости

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) увеличил сумму залога, установленную для бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова по делу о хищении земли, которое рассматривается с 2021 года. Об этом сообщает агентство РБК-Украина.

Размер залога был увеличен с 12 млн гривен до 42 млн (около $1 млн). При этом ходатайство прокуратуры о взятии Труханова под стражу было отклонено судебной инстанцией.

В рамках этого дела Труханову предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе и незаконном присвоении земельных ресурсов. Следствие настаивает на том, что в период с 2016 по 2019 год в Одессе действовала схема, в результате которой земля незаконно передавалась под застройку. Размер ущерба, причиненного данными действиями, оценивается в 689 млн гривен ($25,5 млн по курсу осени 2021 года).

На начальном этапе рассмотрения дела ВАКС избрал для Труханова меру пресечения в виде залога в размере 30 млн гривен ($1,1 по курсу осени 2021 года) без заключения под стражу. Апелляционная палата ВАКС поддержала это решение, оставив его в силе, после чего Труханов выплатил необходимую сумму.

Ранее сообщалось, что число дел о коррупции на Украине с начала года превысило 6,5 тысячи.

