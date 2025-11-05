Эксперт раскрыл, как именно РФ будет использовать «Посейдон»

Новейший подводный аппарат «Посейдон» не предназначен для Черного моря и подобных ему водных пространств, поскольку это «океанское оружие». Комплекс заступит на дежурство «у берегов потенциального противника». Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал военный эксперт, подполковник запаса Олег Шаландин.

«И это будет постоянно, скорее всего. Да, его там, может быть, будут менять, есть определенные технологические моменты, связанные с его обслуживанием. Но это мероприятие надолго. То есть «Посейдон» заляжет, и никто не узнает. Он будет лежать там, пока не будет дана команда дистанционно либо еще каким-то образом», — сказал специалист.

Он предположил, что возможность дистанционного управления данным изделием существует.

«Посейдон» — беспилотный подводный аппарат с ядерной энергетической установкой и ядерным боезарядом на борту. Создан для поражения портов, военно-морских баз, прибрежных территорий и авианосных морских групп за счет подводного ядерного взрыва и возникающего при этом цунами.

Характеристики засекречены. Известно, что за счет ядерной энергетической установки «Посейдон» способен передвигаться на неограниченное расстояние на большой глубине (более километра) и активно маневрировать. По оценкам экспертов, скорость движения изделия составляет 60-70 узлов (110-130 км/ч). Мощность заряда — до двух мегатонн.

Ранее Путин заявил о начале разработки следующего поколения ракет с ядерными двигателями.