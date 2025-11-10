На юге Украины произошли взрывы

Взрывы произошли в Одесской области на юге Украины. Об этом сообщил украинский 24-й канал.

«На Одесщине слышны взрывы» , — говорится в сообщении канала в Telegram-канале.

В настоящее время в Одесской, а также в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога.

Накануне издание «Страна.ua» сообщало, что над Одессой и областью летали беспилотники.

В ночь на 8 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный воздушный удар по объектам энергетики и транспорта Украины. Под атаку ударных беспилотных летательных аппаратов, ракет «Кинжал» и «Искандер» попали как минимум девять областей, в ряде городов произошло отключение электричества, введены графики подачи воды. Пострадали ТЭС, ГЭС, локомотивное депо, объекты газовой инфраструктуры и военно-промышленного комплекса. По данным Воздушных сил ВСУ, всего по Украине было запущено 458 БПЛА и 45 ракет, большинство из них достигли своих целей. Минобороны РФ подтвердило атаку.

Ранее на Западе заявили, что после удара России союзники Киева поняли невозможность его защитить.