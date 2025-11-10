На Западе заявили, что после удара России союзники Киева поняли невозможность его защитить

После российского удара по украинской территории, который состоялся в ночь на 8 ноября, западные союзники Украины поняли невозможность ее защитить. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.

По его мнению, правительства западных государств понимают, что не смогут снабдить Украину системами противовоздушной обороны для борьбы с российскими ракетами и беспилотниками. Поэтому все попытки это сделать приводят лишь к полному провалу.

Меркурис отметил, что западные партнеры Украины смогли только опустошить свои резервы и наглядно продемонстрировать, что их расхваленное оружие не может противостоять арсеналу России.

В ночь на 8 ноября Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотниками по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса. В Министерстве обороны России заявили, что все цели удара были достигнуты, «все назначенные объекты поражены».

