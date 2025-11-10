На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе заявили, что после удара России союзники Киева поняли невозможность его защитить

Аналитик Меркурис: союзники Украины поняли невозможность ее защитить
true
true
true
close
Reuters

После российского удара по украинской территории, который состоялся в ночь на 8 ноября, западные союзники Украины поняли невозможность ее защитить. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.

По его мнению, правительства западных государств понимают, что не смогут снабдить Украину системами противовоздушной обороны для борьбы с российскими ракетами и беспилотниками. Поэтому все попытки это сделать приводят лишь к полному провалу.

Меркурис отметил, что западные партнеры Украины смогли только опустошить свои резервы и наглядно продемонстрировать, что их расхваленное оружие не может противостоять арсеналу России.

В ночь на 8 ноября Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотниками по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса. В Министерстве обороны России заявили, что все цели удара были достигнуты, «все назначенные объекты поражены».

Ранее Зеленский рассказал о закупке дополнительных Patriot.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами