Глава ДНР сообщил об улучшении позиций российских войск на одном из направлений

Пушилин: бойцы ВС РФ улучшили позиции на Константиновском направлении
Алексей Майшев/РИА Новости

Российские подразделения улучшили позиции на Константиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Константиновское направление. Городские бои», — сказал он.

Пушилин добавил, что Вооруженным силам РФ также удалось улучшить позиции в окрестностях населенных пунктов Александро-Калиново и Иванополье.

6 ноября газета «Известия» со ссылкой на Донецкое управление Федеральной службы безопасности РФ написала, что члены подразделения «Горыныч» уничтожили группу военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на окраинах Константиновки. В ведомстве рассказали, что российские бойцы установили и поразили полевую позицию операторов беспилотников украинских войск, а затем уничтожили пункт управления дронами, используемый для атак по населенному пункту Дзержинск. Кроме того, были ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, которые пытались устроить минную засаду по маршруту движения военной техники ВС РФ.

Ранее военный эксперт рассказал, что ВСУ вырыли «подземный город» в Константиновке.

