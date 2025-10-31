На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о подземном городе ВСУ в Константиновке

Эксперт Киселев: ВСУ построили в Константиновке подземный город
Ukrainian Police Press Office/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала 2025 года активно готовились к оборонительным операциям в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР), военнослужащие вырыли там «подземный город». Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Виталий Киселев.

По его словам, это происходило на фоне освобождения российской армией города Часов Яр.

«Всё это время мы наблюдали с разведывательных беспилотников, что ВСУ, помимо того, что позиции подготовили по окраинам непосредственно Константиновки, с апреля месяца начали интенсивно зарываться в центре города, строить не просто окопы и блиндажи, а делать подземные переходы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что количество этих переходов сопоставимо с числом аналогичных в Часовом Яре. Киселев назвал эту систему «подземным городом», свободным для передвижения бойцов ВСУ. Эксперт также подчеркнул, что противник не планирует сдавать эту территорию без боя — город снабдили достаточным количеством дронов и боеприпасов.

Как писал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», для украинской армии резко ухудшилась оперативная обстановка в Константиновке. 29 октября сообщалось, что подразделения российской армии вошли в город с юго-востока и вступили в бой в черте города, в районе Сантуриновки. По информации военкоров, российские штурмовики закрепились около трамвайного депо, организовав там пункт для дальнейшего наступления.

Ранее экс-разведчик США раскрыл, чем обернется для ВСУ переход Красноармейска под контроль армии России.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
