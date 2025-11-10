ВС РФ ударили по авиабазе ВСУ в Хмельницкой области

Российские бойцы нанесли удары по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

«Известно, что на Староконстантинове базируются тактические бомбардировщики Су-24, используемые для ударов планирующими бомбами, а также для ударов крылатыми ракетами Storm Shadow», — отметил источник агентства.

Он добавил, что эта авиабаза также способна принимать истребители Mirage-2000 и F-16.

8 ноября Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил РФ, предположительно, нанесли самый масштабный с начала боевых действий удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по военным объектам на Украине. Операция была проведена ночью. Под удар попали не менее двух аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также «некий объект в пригороде Житомира».

3 ноября российские истребители МиГ-31 атаковали аэродром Озерное в Житомирской области Украины. При выполнении боевого задания военные ВС РФ применили три ракеты «Кинжал».

Ранее удар трехтонной бомбы по штурмовикам ВСУ в Запорожской области сняли на видео.