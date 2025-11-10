Российские военнослужащие в Запорожской области вывели из строя гаубицу M777 американского производства, переданную Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что технику уничтожили расчеты дронов Ульяновского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск РФ. Они выполняют задачи в составе группировки войск «Днепр».

«Расчеты БПЛА <...> с помощью FPV-дронов с управлением по оптоволоконным проводам атаковали и уничтожили замаскированную 155-мм гаубицу M777 <...>, а также личный состав ВСУ в укрытиях опорных пунктов при проведении ротации в ночное время», — подчеркивается в заявлении.

При этом в нем уточняется, что перед расчетами дронов Ульяновского гвардейского соединения стоят несколько основных задач. Среди них — ликвидация замаскированных огневых средств и автотранспорта ВСУ, а также срыв ротационных мероприятий украинских формирований.

9 ноября российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Рыбное в Запорожской области. Как рассказали в Минобороны РФ, в соответствующих боях участвовали подразделения группировки войск «Восток».

Ранее в силовых структурах рассказали, как бойцы ВСУ не дождались помощи командиров в Запорожской области.