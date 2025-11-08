На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Силовики заявили, что военные ВСУ не дождались помощи командиров в Запорожской области

ТАСС: в Успеновке военные ВСУ просили командиров о помощи, но не дождались ее
Andriy Andriyenko/AP

Военнослужащие 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины в Успеновке в Запорожской области запрашивали помощь командиров, однако так и не дождались ее. Это стало известно из видеозаписи с трофейного телефона, предоставленного ТАСС российскими силовыми структурами.

«Помощи от своих командиров из 110-й омбр (личный состав) он так и не дождался, призывам к сдаче в плен или бегству также не внял. Командование 20-го армейского корпуса и 110-й омбр Вооруженных сил Украины стирает свой личный состав под ноль», — сказал источник агентства.

7 ноября бывший народный депутат Украины и командир роты БПЛА Игорь Луценко заявил, что в октябре ВСУ установили рекорд по числу бежавших из армии военнослужащих, ряды армии покинули 21 602 человека. Он также уточнил, что это только официальные цифры. По словам Луценко, множество случаев самовольного ухода части или дезертирства не регистрируются.

Ранее сообщалось, что командирами спецназа ВСУ назначили офицеров-недоучек.

СВО: последние новости
