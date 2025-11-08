Дрон повредил дом в Курске

Сотрудники окружной администрации провели подомовой обход в Курске после падения сбитых украинских беспилотников, повреждена крыша, перекрытие и стена частного дома. Об этом сообщил глава города Евгений Маслов в своем Telegram-канале.
Маслов написал, что обход в Железнодорожном округе был совершен по поручению губернатора Александра Хинштейна.
«Сегодня ночью в результате сбития БПЛА над городом повреждена крыша, перекрытие и стена частного дома в СНТ «Икар», — поделился Маслов.
По его словам, люди в результате удара ВСУ не пострадали. Сотрудники окружной администрации и соответствующих ведомств провели комиссионное обследование. Глава города отметил, что в доме, в который попал дрон, необходимо в кратчайшие сроки заделать дыру.
До этого губернатор Хинштейн сообщал, что утром 8 ноября ВСУ пытались атаковать одну из теплоэлектроцентралей в Курске.
Ранее силы ПВО уничтожили восемь беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России.