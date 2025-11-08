На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дрон повредил дом в Курске

Упавший дрон повредил крышу, перекрытия и стену частного дома в Курске
true
true
true
close
Telegram-канал «Евгений Маслов»

Сотрудники окружной администрации провели подомовой обход в Курске после падения сбитых украинских беспилотников, повреждена крыша, перекрытие и стена частного дома. Об этом сообщил глава города Евгений Маслов в своем Telegram-канале.

Маслов написал, что обход в Железнодорожном округе был совершен по поручению губернатора Александра Хинштейна.

«Сегодня ночью в результате сбития БПЛА над городом повреждена крыша, перекрытие и стена частного дома в СНТ «Икар», — поделился Маслов.

По его словам, люди в результате удара ВСУ не пострадали. Сотрудники окружной администрации и соответствующих ведомств провели комиссионное обследование. Глава города отметил, что в доме, в который попал дрон, необходимо в кратчайшие сроки заделать дыру.

До этого губернатор Хинштейн сообщал, что утром 8 ноября ВСУ пытались атаковать одну из теплоэлектроцентралей в Курске.

Ранее силы ПВО уничтожили восемь беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами