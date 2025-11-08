Дрон повредил дом в Курске

Упавший дрон повредил крышу, перекрытия и стену частного дома в Курске

Сотрудники окружной администрации провели подомовой обход в Курске после падения сбитых украинских беспилотников, повреждена крыша, перекрытие и стена частного дома. Об этом сообщил глава города Евгений Маслов в своем Telegram-канале.

Маслов написал, что обход в Железнодорожном округе был совершен по поручению губернатора Александра Хинштейна.

«Сегодня ночью в результате сбития БПЛА над городом повреждена крыша, перекрытие и стена частного дома в СНТ «Икар», — поделился Маслов.

По его словам, люди в результате удара ВСУ не пострадали. Сотрудники окружной администрации и соответствующих ведомств провели комиссионное обследование. Глава города отметил, что в доме, в который попал дрон, необходимо в кратчайшие сроки заделать дыру.

До этого губернатор Хинштейн сообщал, что утром 8 ноября ВСУ пытались атаковать одну из теплоэлектроцентралей в Курске.

Ранее силы ПВО уничтожили восемь беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России.