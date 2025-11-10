Силы ПВО сбили в Тульской области украинский дрон

Миляев: в Тульской области при отражении атаки уничтожен беспилотник

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) во время отражения воздушной атаки на Тульскую область уничтожили один беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Он уточнил, что пострадавших нет. Не зафиксировано повреждений зданий и инфраструктуры.

Губернатор призвал население проявлять бдительность и при обнаружении подозрительных предметов незамедлительно сообщать по телефонам экстренных служб.

10 ноября глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе отражена ночная атака украинских беспилотников.

9 ноября стало известно, что в течение трех часов системы противовоздушной обороны России сбили 10 украинских беспилотников над территорией Крыма.

До этого средства ПВО за четыре часа уничтожили над двумя регионами страны 10 беспилотников ВСУ самолетного типа. Семь БПЛА нейтрализовали в Воронежской области, еще три — в Белгородской.

Ранее средства ПВО России сбили за сутки 247 беспилотников ВСУ самолетного типа.