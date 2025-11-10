На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Смоленской области сбили беспилотники ВСУ

Губернатор Анохин: в Смоленской области сбили пять украинских беспилотников
Shutterstock

В Смоленской области силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили пять украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

По его словам, население не пострадало, разрушений среди инфраструктуры не зафиксировано. На места падения обломков сбитых дронов были направлены оперативные службы.

Анохин призвал граждан соблюдать меры безопасности: при обнаружении БПЛА не приближаться к нему и позвонить по номеру 112.

Также губернатор напомнил, что в Смоленской области действует запрет на распространение информации о последствиях применения беспилотников, работе систем ПВО и  РЭБ, а также о местах охраны объектов топливно-энергетических комплексов, связи, промышленности, ЖКХ, мостов, военных и иных критически важных объектов.

До этого сообщалось, что в Ростовской области отражена ночная атака украинских беспилотников.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки беспилотников на Россию.

Атаки БПЛА на Россию
