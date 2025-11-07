На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Харьковской области уничтожили базы ВСУ и иностранных наемников

РИА Новости: в Чугуеве уничтожен пункт дислокации иностранных наемников
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Российские силы нанесли удары по пунктам запуска ударных беспилотников Вооруженных сил Украины и по месту размещения иностранных наемников в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщили источники в силовых структурах.

По данным агентства, уничтожены стартовые площадки и склады боеприпасов, принадлежащие расчетам беспилотников 1-го и 9-го погранотрядов Украины. Кроме того, ликвидирован пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Чугуева.

Собеседник отметил, что удары были результативными и нанесли противнику существенный ущерб.

До этого сообщалось, что в составе украинской армии против Вооруженных сил РФ воюют сотни наемников, приехавших из Колумбии. По данным СМИ, приток бойцов из Колумбии настолько большой, что появляются целые роты, состоящие из них.

В сентябре в российских силовых структурах отмечали, что на стороне ВСУ воюют более 20 тысяч наемников из разных стран. Источник добавил, что поток иностранных наемников в ряды ВСУ сокращается, но не прекращается. Отмечается, что выросло число ветеранов ВС США, желающих воевать на стороне Украины. Таким образом они стремятся перезагрузить свою военную карьеру.

Ранее в России рассказали, в какой украинский город могут прибыть французские военные.

