Над Крымом сбили 10 дронов за три часа

МО: силы ПВО сбили 10 украинских дронов над Крымом с 20:00 до 23:00 мск
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Системы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 10 украинских беспилотников над территорией Крыма в воскресенье вечером. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Девятого ноября с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым», — отмечается в сообщении военного ведомства.

До этого средства ПВО за четыре часа уничтожили над двумя регионами страны 10 беспилотников ВСУ самолетного типа. Налеты дронов произошли в период с 13:00 до 17:00. Семь БПЛА нейтрализовали в Воронежской области, еще три — в Белгородской.

Вечером 9 ноября в Севастополе приостановилась работа пассажирских катеров.

Днем Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки семь реактивных снарядов системы HIMARS и 247 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно о докладе главкома ВСУ Александра Сырского о переходе ВС России в наступление.

Атаки БПЛА на Россию
