В Ростовской области отразили атаку беспилотников

В Ростовской области отражена ночная атака украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что пострадавших нет. Информация о последствиях на земле будет уточняться.

9 ноября сообщалось, что силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотные летательные аппараты в Каменске-Шахтинском и Мясниковском районе Ростовской области.

За день до этого Слюсарь сообщил, что украинские дроны были сбиты в Чертковском, Каменском, Шолоховском, Белокалитвинском, Мясниковском и Куйбышевском районах.

6 ноября средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника в городе Новошахтинске. Украинский дрон был уничтожен в период с 15:00 до 16:00 мск.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки беспилотников на Россию.