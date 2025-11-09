На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Средства ПВО России сбили за сутки 247 беспилотников ВСУ самолетного типа

Минобороны РФ: силы ПВО сбили за сутки 7 снарядов системы HIMARS и 247 БПЛА ВСУ
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки семь реактивных снарядов системы HIMARS и 247 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Средствами ПВО сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства Соединенных Штатов и 247 беспилотников самолетного типа», — сказали в ведомстве.

В министерстве отметили, что ВСУ потеряли за сутки порядка 1 330 военнослужащих.

Также в Минобороны РФ заявили, что подразделения группировки российских войск «Юг» поразили два пункта управления дронами ВСУ, а также пункт временной дислокации и пять антенн управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Военнослужащие 72-й отдельной мотострелковой бригады вывели из строя бронированную машину Senator американского производства и автомобиль ВСУ в районе населенного пункта Константиновка. Операторы дронов 6-й мотострелковой дивизии, в свою очередь, ликвидировали пять антенн управления БПЛА украинских формирований на Краматорско-Дружковском направлении.

Ранее появилось видео удара по укрытию расчета дронов ВСУ в Сумской области.

