Пушилин заявил, что Димитров практически окружен российской армией

Российские войска практически окружили город Димитров (украинское название — Мирноград) Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил глава региона на видео, размещенном в его Telegram-канале.

«Касаемо Димитрова, здесь также ситуация для противника продолжает ухудшаться, город находится практически в окружении», — сообщил он.

По словам чиновника, у подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет никакой возможности «выйти, переместиться, провести ротацию или просто уже даже сбежать» из населенного пункта.

Кроме того, Пушилин рассказал, что враг предпринимает попытки спасти хотя бы часть своей группировки в районе Димитрова, пробуя контратаковать в городе Родинское.

«Там пока еще продолжаются достаточно серьезные боестолкновения, но без каких-то характерных успехов для противника», — добавил он.

8 ноября сообщалось, что военнослужащие украинских войск, оказавшиеся в окружении в Димитрове, начали сдаваться в плен российским бойцам.

Ранее в Германии рассказали о тяжелом положении ВСУ.