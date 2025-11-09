На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пушилин заявил, что Димитров практически окружен российской армией

Пушилин: ВС России практически окружили Димитров, ситуация для ВСУ ухудшается
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска практически окружили город Димитров (украинское название — Мирноград) Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил глава региона на видео, размещенном в его Telegram-канале.

«Касаемо Димитрова, здесь также ситуация для противника продолжает ухудшаться, город находится практически в окружении», — сообщил он.

По словам чиновника, у подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет никакой возможности «выйти, переместиться, провести ротацию или просто уже даже сбежать» из населенного пункта.

Кроме того, Пушилин рассказал, что враг предпринимает попытки спасти хотя бы часть своей группировки в районе Димитрова, пробуя контратаковать в городе Родинское.

«Там пока еще продолжаются достаточно серьезные боестолкновения, но без каких-то характерных успехов для противника», — добавил он.

8 ноября сообщалось, что военнослужащие украинских войск, оказавшиеся в окружении в Димитрове, начали сдаваться в плен российским бойцам.

Ранее в Германии рассказали о тяжелом положении ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами