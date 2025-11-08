На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Окруженные в Димитрове военные ВСУ начали сдаваться в плен

Марочко сообщил, что окруженные в Димитрове солдаты ВСУ начали сдаваться в плен
true
true
true
close
Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военнослужащие украинских войск, оказавшиеся в окружении в Димитрове (украинское название — Мирноград) Донецкой народной республики (ДНР), начали сдаваться в плен российским бойцам. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«В районе Димитрово находится в окружении украинская группировка. Пошли сообщения о пока еще единичных случаях сдачи в плен [солдат ВСУ]. Но могу спрогнозировать, что в ближайшее время тех, кто пожелает сложить оружие, будет намного больше», — заявил он.

Эксперт уточняет: сейчас украинские военные еще используют те резервы, которые у них были. При этом уже на следующей неделе у них не останется ни провианта, ни боеприпасов, поэтому так или иначе им придется сделать выбор по поводу своей дальнейшей судьбы.

Незадолго до этого Марочко сообщил, что взятие под контроль Красноармейска (украинское название — Покровск) неизбежно случится, в настоящий момент российский военнослужащие зачищают северные окраины города.

Ранее украинские военные попытались вырваться из окружения в Красноармейске.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами