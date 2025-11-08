Окруженные в Димитрове военные ВСУ начали сдаваться в плен

Военнослужащие украинских войск, оказавшиеся в окружении в Димитрове (украинское название — Мирноград) Донецкой народной республики (ДНР), начали сдаваться в плен российским бойцам. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«В районе Димитрово находится в окружении украинская группировка. Пошли сообщения о пока еще единичных случаях сдачи в плен [солдат ВСУ]. Но могу спрогнозировать, что в ближайшее время тех, кто пожелает сложить оружие, будет намного больше», — заявил он.

Эксперт уточняет: сейчас украинские военные еще используют те резервы, которые у них были. При этом уже на следующей неделе у них не останется ни провианта, ни боеприпасов, поэтому так или иначе им придется сделать выбор по поводу своей дальнейшей судьбы.

Незадолго до этого Марочко сообщил, что взятие под контроль Красноармейска (украинское название — Покровск) неизбежно случится, в настоящий момент российский военнослужащие зачищают северные окраины города.

Ранее украинские военные попытались вырваться из окружения в Красноармейске.