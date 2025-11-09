Российские военные отразили контратаки ВСУ под Красноармейском

Российские военные отразили семь атак украинских подразделений и восемь попыток выйти из окружения в районе Красноармейска (украинское название Покровск — прим. ред.). Об этом сообщили пресс-службе Минобороны в Telegram-канале.

«Отражены семь атак украинских формирований из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, бойцы сорвали восемь попыток противника вырваться из кольца окружения в северном направлении. В МО добавили, что трех украинских военных взяли в плен

Помимо этого, военнослужащие армии РФ продолжили наступление в населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики.

За прошедшие сутки, по информации силового ведомства, в районе Красноармейска и Димитрова были ликвидированы свыше 275 солдат ВСУ, а также два танка, четыре боевые бронированные машины, пикап и самоходная артиллерийская установка «Акация».

Новость дополняется.